Как рассчитывается транспортный налог для юридических лиц в 2023 году

Все владельцы транспортных средств в России вне зависимости от их юридического статуса обязаны выплачивать транспортный налог. В 2023 году налоговое законодательство претерпело ряд изменений, которые коснулись и уплаты этого вида налога. Как теперь производится расчет, в какой срок надо произвести оплату и какие штрафы предусмотрены — рассказывают «Известия».

Кто обязан оплатить транспортный налог в 2023 году

Транспортный налог платят те юридические лица, на которых в ГИБДД зарегистрированы транспортные средства (ТС). Обязанность по уплате налога возникает с даты госрегистрации в ГИБДД и сохраняется до тех пор, пока организация не перестанет быть его собственником в реестрах автоинспекции.

К налогооблагаемым относятся легковые автомобили, автобусы, мотоциклы, мотороллеры, гидроциклы, вертолеты, моторные лодки, катера, снегоходы и другие. Налог на автотранспорт, а также на мотоциклы и водные суда уплачивается по месту регистрации. При этом налог на воздушные и маломерные суда платят по местонахождению компании.

Не облагаются транспортным налогом легковые автомобили, оборудованные для инвалидов, легковушки с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил, полученные через органы социальной защиты, а также некоторые другие виды транспорта, указанные в Налоговом кодексе.

Ставка транспортного налога для юридических лиц в 2023 году

Ставка по транспортному налогу устанавливаются в зависимости от мощности двигателя и рассчитываются с каждой лошадиной силы. Они отличаются в зависимости от типа транспорта и его мощности. Соответственно, на легковой автомобиль, грузовик, автобус, водное или воздушное судно ставки будут разные.

Поскольку размеры ставок окончательно устанавливает региональное правительство, то их нужно искать в местном законодательстве. Однако всегда соблюдается закономерность: чем мощнее транспорт, тем выше налог. При этом региональная ставка не должна превышать федеральную более чем в 10 раз. На данный момент самые низкие ставки по регионам действуют в Ингушетии, а самые высокие — в Москве.

Кроме того, в 2023 году для дорогостоящих автомобилей действует повышающий коэффициент — 3. Его применяют к автомобилям средней стоимостью от 10 млн рублей. Перечень автомобилей, по которым налог рассчитывают с повышающими коэффициентами, публикует Минпромторг. Узнать же ставку транспортного налога в регионе можно на сайте налоговой службы.

За предпринимателя транспортный налог рассчитывает налоговая и присылает ему уведомление с суммой к уплате. Компании рассчитывают налог самостоятельно. Декларацию по нему сдавать не надо, но вести расчеты для внесения авансовых платежей и сверки с уведомлениями от налоговой — необходимо.

Сроки уплаты транспортного налога для юридических лиц в 2023 году

В нашей стране налоговым периодом признается календарный год. Налог платят один раз или четыре раза в год.

Отчетные периоды у компаний — первый, второй и третий кварталы. При этом срок платежа по транспортному налогу зависит от того, какие отчетные периоды установлены в регионе. Так, в Москве налогоплательщики-организации уплачивают транспортный налог не позднее 28 февраля года следующего за истекшим налоговым периодом.

Авансовые платежи юридические лица платят до 28 апреля за первый квартал, до 28 июля за второй квартал и до 28 октября за третий квартал (в 2023 году — до 30 октября с учетом выходных). Транспортный налог оплачивается составе единого налогового счета (ЕНС).

С 2023 года ЕНС стал обязательным для всех и отказаться от его использования нельзя. Он применяется как для индивидуальных предпринимателей и организаций, так и физических лиц. Исключение сделано только для самозанятых, которые сами могут выбирать, платить налоги по привычной схеме или перейти на единый налоговый платеж.

С введением единого налогового счета власти также унифицировали правила уплаты налогов и сдачи отчетности по ним. Теперь единый срок сдачи отчетности установлен на 25-е число каждого месяца, а единый срок уплаты налогов — на 28-е число каждого месяца.

Когда юрлицам не нужно платить транспортный налог в 2023 году

Если транспортное средство не зарегистрировано, платить транспортный налог не нужно. Например, не должна платить налог компания-правопреемник, которая получила транспорт в ходе реорганизации, но не перерегистрировала его на себя.

От начисления и оплаты транспортного налога освобождаются владельцы угнанных машин, а также утилизированных и сгоревших автомобилей. Но для того, чтобы пошлину начислять прекратили, о происшествии необходимо уведомить налоговую службу.

Также транспортный налог не начисляется, если автомобиль продан, так как пошлина привязана именно к факту регистрации автомобиля. Поэтому бывшему владельцу в течение 14–20 дней после продажи нужно проверить сведения о регистрации автомобиля. Если данные не поменялись, необходимо самостоятельно написать заявление в ГИБДД о прекращении учета автомобиля и приложить к нему договор купли-продажи.

При этом если компания или ИП передали свой автомобиль в аренду и сохранили регистрацию в ГИБДД за собой, они остаются плательщиками транспортного налога.

Штрафы за неуплату транспортного налога для юридических лиц в 2023 году

Транспортный налог и авансовые платежи следует оплачивать вовремя. Однако если они были перечислены позже установленного срока, налоговая может начислить пени. Для индивидуальных предпринимателей и компаний они составят 1/300 ставки Центробанка России за каждый день просрочки независимо от ее величины.

За частичную или полную неуплату налога также могут выписать штраф — 20% от суммы недоимки. В случае, если налоговой будет доказано, что организация умышленно отказалась от своих налоговых обязательств, то штраф возрастет до 40%. В то же время для ИП такого штрафа нет.

Оштрафовать организацию могут только за неуплату или неполную уплату налога по итогам года. На сумму неуплаченных авансовых платежей штрафы не начисляют.

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