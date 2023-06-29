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ВС России выдавливают украинский десант из-под Антоновского моста

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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Остатки украинского десанта выдавливаются из-под Антоновского моста в Херсонской области. Об этом 29 июня рассказал начальник штаба полка с позывным Белый.

По его словам, после разрушения Каховской ГЭС небольшие группы смогли занять позиции под мостом и в размытых зданиях.

«Мы их потихонечку загоняем под мост, они пытаются оказать помощь своим, периодически пытаются подвезти боеприпасы, медикаменты, вывозят своих погибших и раненых. Но мы наносим огневое поражение», — рассказал офицер «РИА Новости».

Он отметил, что полноценной высадки десанта никогда не было, а украинские военные проникли на остров, находящийся под мостом.

«На нашем берегу их не было и нет. За остров мы сейчас немножко боремся. Мы свою задачу выполним в ближайшее время, и их уже скоро тут не будет», — заявил военный.

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Ранее, 26 июня, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опроверг сообщения, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) закрепились на левом берегу Днепра на позициях под Антоновским мостом. Однако он не исключил, что ВСУ будут продолжать предпринимать новые попытки наступления.

Ранее, 4 июня, Вооруженные силы РФ ликвидировали 37 украинских боевиков при попытке форсировать Днепр и выйти к островам Великий и Бокаевский, еще 23 националиста получили ранения.

До этого, в конце апреля, Сальдо заявил о невозможности для украинских войск перебросить технику на левый берег Днепра, поскольку Антоновский мост частично разрушен, а реализовать понтонную переправу не выйдет, так как российские силы потопят ее за несколько минут.

Кроме того, военный эксперт Алексей Леонков высказал мнение о том, что форсирование Днепра — сложная операция, которая может оказаться самоубийственной для ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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