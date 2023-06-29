СК РФ предъявил обвинение экс-главе СБУ Грицаку за обстрелы Донбасса

Следственный комитет России (СК РФ) предъявил обвинения бывшему главе Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Грицаку за обстрелы Донбасса, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в 2014–2016 годах. Об этом 29 июня сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что Грицак в указанные годы руководил проведением так называемой антитеррористической операции на юго-востоке Украины.

«В результате его преступных действий погибли 190 и ранены 380 граждан, разрушены или повреждены более 400 объектов инфраструктуры», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, также предъявлено обвинение экс-первому заместителю Грицака Виталию Маликову. Он руководил операцией против жителей Донбасса в 2016–2018 годах, в результате чего погибли 97 и получили ранения 156 граждан.

Следователи принимают меры к розыску и аресту обвиняемых.

Ранее, 2 июня, СК РФ предъявил обвинение украинскому пограничнику Сергею Ростовскому, причастному к убийству мирных жителей в Мариуполе. Обвинение было предъявлено по ч. 1 ст. 356, п. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, убийство»).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.