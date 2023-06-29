Мужчина пострадал при пожаре в частном доме под Оренбургом
Под Оренбургом в результате пожара в частном доме пострадал 41-летний мужчина. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
Пожар произошел в среду, 28 июня, на улице Татищева в поселке Ленина. Тушение двухэтажного дома заняло 40 минут, огонь повредил фасад здания и электросчетчик.
В результате пожара пострадал мужчина 1982 года рождения, пишет РИА «Оренбуржье». Информация о его состоянии не приводится.
Предварительной причиной возгорания спасатели называют нарушение правил монтажа газового оборудования. Обстоятельства устанавливаются.
В ночь на 28 июня крупный пожар произошел в жилом пятиэтажном доме в Заводском районе Саратова. Погибли два человека.