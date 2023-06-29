В Санкт-Петербурге большегруз влетел в ограждение на вантовом мосту Кольцевой автодороги

В Санкт-Петербурге большегруз влетел в ограждение на вантовом мосту Кольцевой автодороги

2023-06-29 10:03:17

2023-06-29 10:03:17

2023-06-29 10:03:17

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