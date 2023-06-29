Дополнительные площадки для сдачи нормативов ГТО появятся под Тверью

В Тверской области построят дополнительные спортивные площадки для сдачи нормативов ГТО. Об этом стало известно после заседания региональной бюджетной комиссии, на которой обсуждалось развитие спортивной инфраструктуры в муниципалитетах.

Новые сооружения появятся в Бурашевском сельском поселении в Калининском округе и в Кавельщинском сельском поселении в Бельском округе.

«Тверские ведомости» уточняют, что ранее денежные средства были распределены между тремя муниципалитетами. Площадку для сдачи нормативов ГТО установили в деревне Подгороднее Торопецкого округа и в селе Городня Конаковского района. Сейчас завершаются работы по установке площадки в поселке Загородный Калининского округа.

Ранее сообщалось о завершении капитального ремонта пяти школ Тверской области. Речь идет о Горютинской школе Калининского района, школе № 2 Лихославльского округа, Тверской школе-интернате № 1, школе в поселке Радченко Конаковского района и школе № 15 в Твери.