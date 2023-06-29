Украинская Национальная гвардия открыла огонь по военным Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за дезертирства. Об этом 29 июня рассказал подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«В районе населенного пункта Серебрянка с позиций Нацгвардии Украины зафиксировано ведение стрелкового огня по позициям 67-й механизированной бригады ВСУ. Вероятнее всего, подобного рода действия связаны с пресечением попыток самовольно оставить позиции украинскими военнослужащими», — написал он в Telegram.

Также Марочко рассказал, что на купянском направлении члены украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) подорвались на собственных минных заграждениях.

«В районе Стельмаховки была выявлена ДРГ численностью 12 человек, которая, используя рельеф местности, продвигалась к нашим передовым позициям. По пути следования группа вышла на участок местности, на котором сутки ранее работало украинское инженерное подразделение и производило минирование местности. В результате несогласованности действий диверсанты подорвались на собственных минах и, понеся потери в количестве четырех военнослужащих, отступили, эвакуировав раненых», — добавил он.

Накануне Марочко сообщил, что украинские вооруженные формирования снизили активность боевых действий из-за регулярных потерь на луганском направлении. По его словам, они исчерпали наступательный потенциал.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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