В Башкирии врио мэра Межгорья заподозрили в присвоении 1,3 млн рублей

В Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении врио мэра ЗАТО Межгорье Вячеслава Калугина. Его подозревают в присвоении денежных средств в особо крупном размере, сообщает республиканское СУ СКР.

Следствие полагает, что в 2021 году врио главы города инициировал издание распоряжений о выплате самому себе премий и других выплат на общую сумму более 1,3 млн рублей. Документы он подписал лично.

«При этом решения о премировании врио главы города принимает городской совет, который указанных решений не принимал», — добавляют в СК.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение денежных средств, вверенных виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». По месту жительства и работы подозреваемого проведены обыски, пишет «МедиаКорСеть». Изъята документация и предметы, которые могут помочь следствию в расследовании.

Сейчас решается вопрос об избрании Калугину меры пресечения.

7 июня сообщалось, что девятерых сотрудников муниципального казенного учреждения в Красноярском крае подозревают в отмывании денег путем организации фиктивных соревнований. Чиновникам вменяют хищение более чем 3,5 млн рублей. В отношении них возбуждены уголовные дела.