Грибников оштрафовали за отсутствие пропуска в заказник «Белый» в Коми
В Коми два грибника оштрафованы за отсутствие пропуска в заказник «Белый». Нарушителей пропускного режима выявили инспекторы республиканского минприроды и Центра по особо охраняемым природным территориям (ООПТ).
В отношении нарушителей составили протоколы об административном правонарушении. Их оштрафуют на сумму в размере от 3 до 4 тыс. рублей.
ИА «Комиинформ» поясняет, что заказник «Белый» на протяжении многих лет является одним из самых популярных мест для сбора ягод и грибов.
В основном его посещают жители Сыктывкара, Сыктывдинского и Усть-Вымского районов. Это единственная ООПТ, где действует пропускной режим, так как единовременная допустимая рекреационная нагрузка составляет не более 310 человек.
Ранее в региональном министерстве культуры назвали самые популярные у туристов объекты Коми. Это Печоро-Илычский заповедник, национальный парк «Югыд ва», Финно-угорский этнопарк, семейный парк «Еляты клаб», а также заказник «Параськины озера».