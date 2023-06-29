Жара до +30 градусов вернется в Тюменскую область

Синоптики прогнозируют значительное потепление к концу недели в Тюменской области. Температура воздуха повысится до +30 градусов.

29 и 30 июня максимальная температура воздуха будет составлять +14…+22 градуса. Прогревание воздуха ожидается 1 июля. Днем температура составит +27…+29 градусов, а 2 июля — до +30 градусов. Об этом сообщает портал «Наш город».

Скорость ветра увеличится до 14 м/с. Согласно прогнозам, жара сохранится в течение первой декады июля. Пик жары ожидается 4 июля, воздух прогреется до +31 градуса. Температура воздуха во второй декаде месяца составит до +27 градусов.

Ранее синоптики спрогнозировали дожди в первые выходные июля в Приморском крае. Изменения погодных условий вызваны действием циклона.