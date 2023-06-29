В Карачаево-Черкесии ликвидировано преступное сообщество расхитителей бюджета

В Карачаево-Черкесии ФСБ совместно с МВД выявили и пресекли деятельность организованного преступного сообщества, во главе которого стоял заместитель председателя правительства Карачаево-Черкесской Республики. Об этом в четверг, 29 июня, официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Преступное сообщество занималось хищением государственных средств в особо крупных размерах. Средства были выделены региону на развитие здравоохранения, покупку лекарств и оборудования, зарплаты медработников.

По факту хищения было возбуждено уголовное дело за организацию преступного сообщества (ч.3 ст. 210 УК РФ). В группировке состояли сотрудники и руководители республиканской клинической больницы, а также индивидуальные предприниматели, в том числе осуществляющие свою деятельность в других субъектах СКФО.

Полиция задержала семерых участников преступного сообщества.

Ущерб от деятельности незаконной организации оценивается в 100 млн рублей.

Ранее в этот день, в Санкт-Петербурге завершилось расследование уголовного дела об интернет-мошенничестве, жертвами которого стали 308 жителей разных регионов РФ. По версии следствия, злоумышленники с декабря 2020-го по апрель 2021 года под руководством анонимных заграничных кураторов создавали копии известных интернет-сайтов, на которых предлагали приобрести бытовую технику и электронику по ценам значительно ниже рыночных.