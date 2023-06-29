В Кировском районе Астрахани загорелась квартира в двухэтажном доме, о чем в четверг, 29 июня, сообщило главное управление МЧС по городу.

Сообщение о пожаре по адресу: улица Лычманова, дом 28, поступило в ведомство в 8:43 (7:43 мск). Огонь распространился на площади 60 кв. м.

«Пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу пожара. <...> На месте от МЧС работает девять единиц техники и 29 человек личного состава», — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Ранее, 10 июня, в Кировском районе города загорелись три дома и хозяйственная постройка на площади 350 кв. м. В 2:27 мск пожар был полностью ликвидирован.