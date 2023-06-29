Переменчивую погоду спрогнозировали в Приморье в выходные

Синоптики предупредили жителей Приморского края о переменчивом характере погоды в первые июльские выходные. Температура воздуха существенно не изменится, но ожидаются дожди.

На текущий момент ведется формирование грозовых облаков. В ближайшее время осадки ожидаются в Дальнереченском, Кировском районах и Лесозаводске. Об этом сообщает Vostokmedia со ссылкой на «Маглипогоду». Смещение атмосферного фронта в ночь на пятницу вызовет осадки различной интенсивности. Во Владивостоке дожди не ожидаются.

По данным Примгидромета, в субботу, 1 июля, под влиянием циклона осадки пройдут на большей территории Приморья. Местами ожидаются ливни с грозами. Температура воздуха по ночам составит +10…+17 градусов, днем потеплеет до +26 градусов. 2 июля осадки ожидаются ночью, а днем циклон сместится к Курильским островам. В Приморье ожидается рост атмосферного давления, пишет ИА PrimaMedia.

Ранее синоптики предупредили жителей Тверской области о затяжном ливне. Осадки ожидаются в течение суток 29 июня.