Реклама
Прямой эфир
Общество
В Госдуме обсудили запрет на продажу пива и сидра в общепите для ИП
Недвижимость
Спрос на новостройки в Москве вырос на 12%
Армия
До конца года в Тамбове появится военно-транспортный авиакластер
Экономика
Власти не станут переносить сроки запрета на продажу ветпрепаратов без российского сертификата
Мир
Казахстан изучит основание для экстрадиции сотрудника F.A.C.C.T. Кислицына
Мир
Посол РФ в Аргентине призвал мировое сообщество остановить атаки Киева на ЗАЭС
Общество
Пранкер Вован рассказал детали розыгрыша теневых министров Великобритании и Канады
Общество
В РФ предложили ограничить продажу жилья пенсионеров и сирот за наличные
Мир
Посольство РФ назвало безрассудной поездку в Краматорск колумбийцев
Общество
В Петербурге раскрыли сеть мошеннических интернет-магазинов
Культура
Китайский пианист Лю Шикунь сравнил Конкурс Чайковского с могучим танком
Мир
Экс-разведчик Риттер заявил о ликвидации в Краматорске американских наемников
Общество
Потерявшегося четырехлетнего мальчика в ЕАО нашли живым

В Госдуме обсудили запрет на продажу пива и сидра в общепите для ИП

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутаты Госдумы обсудили возможность запретить для индивидуальных предпринимателей (ИП) продажу пива, сидра и медовухи в точках общепита. Об этом в четверг, 29 июня, говорится в докладе межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, табачной и наркотической угроз.

«Ввести запрет на... розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания индивидуальными предпринимателями», — приводит цитату из документа «РИА Новости».

В инициативе депутатов также упоминается предложение ввести обязанность передавать данные о продаже пива и пивных продуктов в единую государственную информационную систему.

Барная расстройка: магазинам в домах хотят запретить продажу алкоголя
Мера может коснуться также всех кафе и ресторанов в жилых зданиях

Ранее, 27 июня, депутаты Госдумы от «Единой России» сообщали о намерении внести в нижнюю палату законопроект, согласно которому все магазины, кафе и рестораны, расположенные в многоквартирных жилых домах, хотят лишить права на торговлю алкоголем. Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский уточнил, что депутаты постоянно получают жалобы от людей на употребление алкоголя прямо на улице — рядом с магазином, где он и был приобретен.

6 мая сообщалось, что Минздрав предложил увеличить минимальный возраст приобретения алкоголя с 18 лет до 21 года в рамках проекта по формированию здорового образа жизни.

Руководитель центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин отметил, что антиалкогольные меры необходимы, однако подходить к введению ограничений надо разумно.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023