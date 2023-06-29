В Госдуме обсудили запрет на продажу пива и сидра в общепите для ИП

Депутаты Госдумы обсудили возможность запретить для индивидуальных предпринимателей (ИП) продажу пива, сидра и медовухи в точках общепита. Об этом в четверг, 29 июня, говорится в докладе межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, табачной и наркотической угроз.

«Ввести запрет на... розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания индивидуальными предпринимателями», — приводит цитату из документа «РИА Новости».

В инициативе депутатов также упоминается предложение ввести обязанность передавать данные о продаже пива и пивных продуктов в единую государственную информационную систему.

Ранее, 27 июня, депутаты Госдумы от «Единой России» сообщали о намерении внести в нижнюю палату законопроект, согласно которому все магазины, кафе и рестораны, расположенные в многоквартирных жилых домах, хотят лишить права на торговлю алкоголем. Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский уточнил, что депутаты постоянно получают жалобы от людей на употребление алкоголя прямо на улице — рядом с магазином, где он и был приобретен.

6 мая сообщалось, что Минздрав предложил увеличить минимальный возраст приобретения алкоголя с 18 лет до 21 года в рамках проекта по формированию здорового образа жизни.

Руководитель центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин отметил, что антиалкогольные меры необходимы, однако подходить к введению ограничений надо разумно.