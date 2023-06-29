Минобороны: российский танк Т-80БВМ подбил БМП Bradley на купянском направлении с 9,5 км

Российские танкисты на Т-80БВМ с закрытой огневой позиции на дальности 9,5 км поразили бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, сообщило Минобороны 29 июня.

«Обычная работа с закрытой огневой позиции. Дальность до той цели была порядка 9,5 км, я выполнял свою задачу, меня корректировали, задача выполнена. В ходе выполнения задачи целью была обозначена боевая машина пехоты Bradley», — рассказал наводчик-оператор танка.

Он добавил, что цели бывают разными. Чаще — блиндажи, окопы противника, траншейные системы сообщения, техника. Чтобы БМП и пехота противника была обнаружена, использовался разведывательный беспилотник (БПЛА). Корректировка разведчиков также помогла уничтожить боевую машину ВСУ, уточнили в Минобороны.

«Танкисты успешно поражают цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости. По координатам, полученным с помощью БПЛА, с закрытых огневых позиций уничтожаются наблюдательные пункты, склады боеприпасов, а также иностранная боевая техника», — отметили в военном ведомстве.

28 июня в Минобороны РФ рассказали, как экипаж российского танка разбил четыре танка противника и сломил его сопротивление. Это позволило взять штурмом вражеский опорный пункт и закрепиться на новых рубежах.

23 июня военное ведомство опубликовало боевую работу танковых экипажей Т-72Б3 одного из десантно-штурмовых соединений ВДВ на краснолиманском направлении в зоне спецоперации. Запросив координаты укрепления националистов, точным огнем из 125-миллиметровой пушки с закрытой огневой позиции экипаж Т-72Б3 уничтожил цели.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.