Фура врезалась в ограждение на вантовом мосту КАД в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в ночь на 29 июня большегруз влетел в ограждение на вантовом мосту Кольцевой автодороги. В результате ДТП пострадал водитель фуры.

По данным «Известий», мужчину в тяжелом состоянии доставили в НИИ Скорой помощи Джанелидзе. У него были обнаружены серьезные травмы головы, шеи и таза.

Авария произошла в 03:30 утра на 56-м км КАД. Водитель не справился с управлением и врезался в ограждение, из-за чего фура развернулась, перекрыв движение, а сама кабина опрокинулась.

«По данным на 05:20 перекрыты третья и четвертая полосы внешнего кольца КАД. Движение осуществляется по первой и второй полосам», — сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Правоохранительные органы выясняют все детали произошедшего.

Ранее, 23 июня, в Ульяновской области грузовик вылетел на встречную полосу, где столкнулся с фурой и легковым автомобилем. В результате аварии двое водителей скончались на месте, один из пассажиров умер в больнице.