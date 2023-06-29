«Известия» показали кадры работы российских военных в районе Алешек на берегу Днепра

На данный момент город Алешки — одна из самых горячих точек Херсонской области. В этом районе идут ожесточенные бои российских военнослужащих с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Кадрами с места событий 29 июня поделился военкор «Известий» Эмиль Тимашев.

Корреспондент рассказал, что под Алешками в районе Антоновского моста уже несколько дней не прекращаются бои. ВСУ «зацепились» за край острова в устье Днепра, и сейчас российские подразделения стараются их оттуда «выбить».

«В течение трех суток мы вели прямой огневой контакт с противником. За это время было выявлена преобладающая сила противника и огневые точки», — рассказал военнослужащий РФ с позывным Джокер.

Российские артиллеристы активно выбивают боевиков с островов, отрезая им пути отхода и возможность снабжения. ВСУ несут потери и пытаются вызвать подкрепление, но лодки с боевиками не могут доплыть до них.

«У Антоновского моста всё видим и всё контролируем. Только начинается какое-то движение — мы сразу работаем. Мы никому не даем спуску. Ни одна лодка, техника и паром через Днепр не пройдет», — заявил военнослужащий с позывным Орган.

Ранее, 26 июня, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опроверг слухи о том, что ВСУ закрепились на левом берегу Днепра на позициях под Антоновским мостом. Он отметил, что попытки боевиков переправиться через Днепр пресекались российскими военными.

4 июня Вооруженные силы РФ ликвидировали 37 украинских боевиков при попытке форсировать Днепр и выйти к островам Великий и Бокаевский, еще 23 националиста получили ранения.

Кроме того, военный эксперт Алексей Леонков высказал мнение о том, что форсирование Днепра — сложная операция, которая может оказаться самоубийственной для ВСУ.

На сегодняшний день российские силы контролируют 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, находится под контролем Киева.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.