Артиллеристы группировки «Юг» уничтожили опорные пункты двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и три 120-миллиметровых миномета. В свою очередь, огнеметчики ударили по скоплению живой силы противника в районе Малой Калиновки, сообщил 29 июня начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Артиллерийскими подразделениями Южной группировки войск уничтожены опорные пункты 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Калиновка и 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке. В ходе контрбатарейной борьбы на марьинском направлении артиллеристами группировки уничтожены три 120-миллиметровые миномета противника», — сказал он.

Кроме того, экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» соединения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ЮВО ударил по скоплению живой силы противника на передовых позициях в районе Малой Калиновки.

26 июня подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что военнослужащие группировки войск «Юг» за неделю отбили более 50 атак ВСУ на луганском направлении.

Также в этот день начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Юг» сообщил, что российские военнослужащие вскрыли выдвижение трех штурмовых групп ВСУ севернее Артемовска (украинское название — Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР) и рассеяли их огнем из минометов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.