Посол РФ в Аргентине призвал мировое сообщество остановить атаки Киева на ЗАЭС

Атаки на гражданскую инфраструктуру под видом украинского «контрнаступления» недопустимы. Мировое сообщество должно решительно осудить преступные действия украинских властей, заявил посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов изданию Noticias Urbanas.

Феоктистов подчеркнул, что Россия никогда не создавала угроз безопасности Каховской ГЭС. В начале спецоперации, когда ее объекты перешли под контроль российских военных, было обнаружено, что украинские саперы заминировали шлюзовые механизмы Северо-Крымского канала. Тогда взрыва удалось избежать. Впоследствии командование вооруженных сил Украины неоднократно заявляло о готовности подорвать плотину ради решения своих тактических задач.

«По состоянию на лето 2022 года украинцы регулярно обстреливали гидроэлектростанцию, используя, среди прочего, американские реактивные системы залпового огня HIMARS. 12 августа прошлого года в результате аналогичной атаки вышли из строя три из шести турбин. Всего за лето и осень 2022 года только с помощью HIMARS по электростанции было выпущено более трехсот ракет», — отметил Феоктистов.

Российская сторона, напомнил дипломат, неоднократно обращала внимание мирового сообщества на эту ситуацию. 21 октября 2022 года Россия распространила письмо в Совете Безопасности ООН с просьбой предотвратить провокации Украины против Каховской ГЭС. Однако заинтересованной реакции на это не было.

«В результате мы стали свидетелями катастрофы, которую Киев спланировал в рамках своего «контрнаступления». <...> Мы призываем мировое сообщество решительно осудить преступные действия украинских властей, которые представляют серьезную угрозу региональной и глобальной безопасности. Потакать им — добром это не кончится. Самое главное не допустить подобного сценария в отношении Запорожской АЭС, которую украинцы продолжают регулярно обстреливать. Последствия могут быть катастрофическими», — резюмировал посол Феоктистов.

Теракт на Каховской ГЭС был совершен в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Погибли 46 человек, 122 человека пострадали.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

21 июня глава МЧС Александр Куренков доложил президенту России Владимиру Путину, что в результате теракта 2 тыс. человек были спасены и более 8 тыс. эвакуированы. Куренков добавил, что в 21 пункте временного размещения находятся 1935 человек, им оказывается необходимая помощь, предоставляется питание и предметы первой необходимости.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она замыкает Днепровский каскад. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.