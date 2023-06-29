Реклама
Прямой эфир
Армия
До конца года в Тамбове появится военно-транспортный авиакластер
Экономика
Власти не станут переносить сроки запрета на продажу ветпрепаратов без российского сертификата
Мир
Казахстан изучит основание для экстрадиции сотрудника F.A.C.C.T. Кислицына
Мир
Посол РФ в Аргентине призвал мировое сообщество остановить атаки Киева на ЗАЭС
Общество
Пранкер Вован рассказал детали розыгрыша теневых министров Великобритании и Канады
Общество
В РФ предложили ограничить продажу жилья пенсионеров и сирот за наличные
Мир
Посольство РФ назвало безрассудной поездку в Краматорск колумбийцев
Общество
В Петербурге раскрыли сеть мошеннических интернет-магазинов
Культура
Китайский пианист Лю Шикунь сравнил Конкурс Чайковского с могучим танком
Мир
Экс-разведчик Риттер заявил о ликвидации в Краматорске американских наемников
Общество
Потерявшегося четырехлетнего мальчика в ЕАО нашли живым
Общество
В России будут конфисковывать животных за жестокое обращение
Армия
Минобороны опубликовало кадры работы передовых наводчиков штурмовой авиации
Сюжет:

Посол РФ в Аргентине призвал мировое сообщество остановить атаки Киева на ЗАЭС

0
Фото: Global Look Press/Argumenty i Fakty/Dmitry Grigoriev
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Атаки на гражданскую инфраструктуру под видом украинского «контрнаступления» недопустимы. Мировое сообщество должно решительно осудить преступные действия украинских властей, заявил посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов изданию Noticias Urbanas.

Феоктистов подчеркнул, что Россия никогда не создавала угроз безопасности Каховской ГЭС. В начале спецоперации, когда ее объекты перешли под контроль российских военных, было обнаружено, что украинские саперы заминировали шлюзовые механизмы Северо-Крымского канала. Тогда взрыва удалось избежать. Впоследствии командование вооруженных сил Украины неоднократно заявляло о готовности подорвать плотину ради решения своих тактических задач.

«По состоянию на лето 2022 года украинцы регулярно обстреливали гидроэлектростанцию, используя, среди прочего, американские реактивные системы залпового огня HIMARS. 12 августа прошлого года в результате аналогичной атаки вышли из строя три из шести турбин. Всего за лето и осень 2022 года только с помощью HIMARS по электростанции было выпущено более трехсот ракет», — отметил Феоктистов.

Российская сторона, напомнил дипломат, неоднократно обращала внимание мирового сообщества на эту ситуацию. 21 октября 2022 года Россия распространила письмо в Совете Безопасности ООН с просьбой предотвратить провокации Украины против Каховской ГЭС. Однако заинтересованной реакции на это не было.

«В результате мы стали свидетелями катастрофы, которую Киев спланировал в рамках своего «контрнаступления». <...> Мы призываем мировое сообщество решительно осудить преступные действия украинских властей, которые представляют серьезную угрозу региональной и глобальной безопасности. Потакать им — добром это не кончится. Самое главное не допустить подобного сценария в отношении Запорожской АЭС, которую украинцы продолжают регулярно обстреливать. Последствия могут быть катастрофическими», — резюмировал посол Феоктистов.

Диверсия случившегося: какими будут последствия прорыва плотины Каховской ГЭС
В регионе объявлен режим ЧС, но водоснабжению Крыма ничего не угрожает

Теракт на Каховской ГЭС был совершен в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Погибли 46 человек, 122 человека пострадали.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

21 июня глава МЧС Александр Куренков доложил президенту России Владимиру Путину, что в результате теракта 2 тыс. человек были спасены и более 8 тыс. эвакуированы. Куренков добавил, что в 21 пункте временного размещения находятся 1935 человек, им оказывается необходимая помощь, предоставляется питание и предметы первой необходимости.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она замыкает Днепровский каскад. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023