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Посольство РФ назвало безрассудной поездку в Краматорск колумбийцев

Посольство России в Боготе назвало безрассудной поездку колумбийцев в Краматорск
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Поездку трех колумбийцев в Краматорск Донецкой Народной Республики (ДНР), где они были ранены, можно назвать безрассудной. Об этом в четверг, 29 июня, заявило посольство РФ в Колумбии в своем Twitter.

«Мы рады, что для граждан Колумбии, которые были легко ранены, эта безрассудная поездка не обернулась непоправимой трагедией. Настаиваем на том, чтобы представители дружественного колумбийского народа воздерживались от посещения территорий и мест боевых действий», — говорится в заявлении дипмиссии.

Также там добавили, что прифронтовой город, превращенный в оперативный и тылово-военный узел, «не самое подходящее место для дегустации украинской кухни».

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28 июня Минобороны сообщило о том, что накануне ВС РФ поразили пункт временной дислокации 56-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Краматорске.

Позже президент Колумбии Густаво Петро распорядился выразить ноту протеста России в связи с ранением трех граждан республики, которые находились в Краматорске.

Как рассказал бывший разведчик США Скотт Риттер, в результате атаки были ликвидированы американские наемники. По его данным, среди наемников были консультанты и участники боевых действий.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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