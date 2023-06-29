«Нона-С» уничтожила минометный расчет ВСУ на левом берегу Днепра

Артиллерийские подразделения Воздушно-десантных войск ВС РФ продолжают наносить огневые удары по живой силе и военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) на левом берегу Днепра. Кадрами боевой работы десантников в четверг, 29 июня, поделилось Минобороны России.

Экипажи самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С9 «Нона-С» ежедневно ведут работу по уничтожению боевой техники и опорных пунктов ВСУ. В этот раз целью был минометный расчет противника. Экипажи выехали на огневые позиции и произвели прицельные выстрелы.

«Выполняли задачу с пристрелкой по сторонам света. Для поражения цели нам потребовалось пять снарядов. Работали с корректурами, расчет сработал на отлично. В ходе проведения боевой задачи цель была уничтожена», — рассказал командир батареи с позывным Черис.

Позже разведка подтвердила поражение цели огневым ударом «Ноны-С».

Ранее, 28 июня, Минобороны РФ показало, как российские артиллеристы на южном фланге артемовского направления в зоне проведения спецоперации уничтожили опорный пункт ВСУ с помощью гаубицы Д-30. Точным огнем из гаубиц Д-30 калибром 122 мм была уничтожена пехота ВСУ, окопавшаяся на данном опорном пункте, и военная техника противника.

26 июня начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские военные поразили скопление пехоты ВСУ из тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» в районе Артемовска (украинское название — Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Он добавил, что также были уничтожены три вражеские самоходные артиллерийские установки (САУ) 2С1 «Гвоздика» ВСУ в Белогоровке, Александро-Шультино и Ивановке.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.