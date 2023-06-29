«Известия» показали успешную работу гаубицы Д-30 по украинской военной технике

Расчеты гаубицы Д-30 в Запорожской области нанесли успешные удары по украинской военной технике. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков в четверг, 29 июня, показал кадры работы военнослужащих.

Корреспондент указал, что разведчики обнаружили танк украинских вооруженных формирований и передали его координаты по рации.

На кадрах показаны замаскированные позиции Д-30 в лесополосе. Далее военнослужащие по команде быстро подготовили технику к работе и зарядили снаряды для выпуска. Артиллерия работает на поражение. После работы бойцы замаскировали технику и покинули территорию.

Старший офицер батареи с позывным Кариб рассказал, что противник пытается атаковать со стороны Гуляйполя, а частыми вылазками испытывает российскую оборону. По словам командира орудия Д-30 с позывным Кутс, каждый день приходят цели на разные орудия: минометы, пехота, которая находится в укрытии, танки — работа идет по всему, что обнаружат корректировщики.

«Воюем хорошо — характер оборонительный, постоянно в готовности работать по наступающим войскам ВСУ. Попадаем с первого выстрела», — рассказал Кариб.

28 июня в Минобороны РФ показали, как российские артиллеристы на южном фланге артемовского направления в зоне проведения спецоперации уничтожили опорный пункт ВСУ с помощью гаубицы Д-30.

Артиллерийские расчеты точным огнем из гаубиц Д-30 калибром 122 мм уничтожили пехоту ВСУ, окопавшуюся на данном опорном пункте, и военную технику противника.

Минобороны России 22 июня показало кадры боевой работы артиллерийских подразделений Воздушно-десантных войск на краснолиманском направлении. Точным огнем с закрытых огневых позиций артиллерийские расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 уничтожили пехоту ВСУ, окопавшуюся в опорном пункте.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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