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После пропажи четырехлетнего мальчика в ЕАО возбудили дело об убийстве

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Фото: СК РФ
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По факту бесследного исчезновения четырехлетнего мальчика в Еврейской автономной области (ЕАО) возбудили уголовное дело об убийстве. Об этом 29 июня сообщило следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО на своем сайте.

«В вечернее время 28 июня 2023 года четырехлетний мальчик ушел в неизвестном направлении из дома в селе Песчаное Смидовичского района Еврейской автономной области. С этого момента информации о его местонахождении не имеется», — говорится в заявлении ведомства.

В настоящее время следователи проводят комплекс необходимых оперативных мероприятий. Кроме того, вместе с волонтерами правоохранительные органы продолжают поиск ребенка.

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Ранее, 28 июня, координатор поисково-спасательного отряда «Лига Спас» Ольга Щукина поделилась с «Известиями» деталями поиска четырехлетнего Артема. По ее словам, волонтеры всю ночь прочесывали населенные пункты и природную среду вокруг поселка.

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