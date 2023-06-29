После пропажи четырехлетнего мальчика в ЕАО возбудили дело об убийстве

По факту бесследного исчезновения четырехлетнего мальчика в Еврейской автономной области (ЕАО) возбудили уголовное дело об убийстве. Об этом 29 июня сообщило следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО на своем сайте.

«В вечернее время 28 июня 2023 года четырехлетний мальчик ушел в неизвестном направлении из дома в селе Песчаное Смидовичского района Еврейской автономной области. С этого момента информации о его местонахождении не имеется», — говорится в заявлении ведомства.

В настоящее время следователи проводят комплекс необходимых оперативных мероприятий. Кроме того, вместе с волонтерами правоохранительные органы продолжают поиск ребенка.

Ранее, 28 июня, координатор поисково-спасательного отряда «Лига Спас» Ольга Щукина поделилась с «Известиями» деталями поиска четырехлетнего Артема. По ее словам, волонтеры всю ночь прочесывали населенные пункты и природную среду вокруг поселка.