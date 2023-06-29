Береговая охрана США: найдены останки, которые могут принадлежать погибшим на «Титане»

В обломках батискафа «Титан», затонувшего в Атлантике, обнаружили, предположительно, останки погибших. Об этом 28 июня заявили в береговой охране США.

«Медицинские работники Соединенных Штатов проведут формальный анализ предполагаемых человеческих останков, которые были тщательно извлечены из-под обломков на месте происшествия», — говорится в заявлении службы на официальном сайте.

Как отметил глава комиссии по расследованию крушения батискафа Джейсон Нойбауэр, предстоит еще много работы для понимания причин трагедии. Доказательства позже предоставят следователям из нескольких международных юрисдикций.

Также Нойбауэр поблагодарил за скоординированную международную и межведомственную поддержку в восстановлении и сохранении важных доказательств на экстремальных морских расстояниях и глубинах.

Ранее в этот день в Сети появились первые кадры с обломками батискафа. На кадрах видно, как при помощи крана части судна опускают с корабля на сушу. Группа следователей поднялась на борт для изучения обломков спустя несколько минут после швартовки судна.

18 июня примерно спустя 1 час 45 минут после погружения, батискаф «Титан» с экипажем перестал выходить на связь с судном Polar Prince. На следующий день компания OceanGate Expeditions, которая доставляла туристов к обломкам «Титаника» в Атлантическом океане, сообщила об исчезновении аппарата.

Обломки батискафа нашли 22 июня после масштабной поисковой операции. Выяснилось, что на судне произошел направленный внутрь взрыв. В OceanGate Expeditions сказали, что считают пассажиров батискафа погибшими. Телеканал CNN уведомил, что пассажиры батискафа погибли безболезненно.

На борту подводного судна находились британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман, французский пилот подводного плавания Поль-Анри Нарголе и основатель компании OceanGate Стоктон Раш, управлявший подводной лодкой.

25 июня береговая охрана США начала официальное расследование трагедии.