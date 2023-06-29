Минобороны опубликовало кадры работы передовых наводчиков штурмовой авиации

Передовые авиационные наводчики Центрального военного округа (ЦВО) обеспечивают наведение штурмовой и армейской авиации для нанесения ракетного удара по районам сосредоточения живой силы и огневых средств противника на краснолиманском направлении. 29 июня Минобороны показало, как работают авианаводчики.

Получив боевую задачу специалисты занимают позиции и определяют ориентиры для нанесения авиационного удара по целям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Экипажи штурмовиков Су-25, получив координаты, нанесли огневое поражение по сосредоточению живой силы противника неуправляемыми авиационными ракетами.

Кроме того, при выполнении боевой задачи был обнаружен танк националистов. Уничтожение бронированной машины было выполнено противотанковым ракетным комплексом (ПТУР) «Вихрь», установленным на разведывательно-ударном вертолете Ка-52, пояснили в Минобороны.

«Выбираем положение, чтобы противник не мог поразить средствами ПВО, чтобы при выходе на боевое задание экипаж был в наиболее безопасном положении, хорошо наблюдал цель, мог визуально ее обнаружить и отработать. Также мы рассчитываем безопасный курс отхода экипажа. То есть тут ты отвечаешь не только за свою жизнь, но и за жизни экипажей воздушных судов, а это как минимум четыре человека в воздухе», — рассказал передовой авиационный наводчик с позывным Маэстро.

Помимо того, чтобы навести на цель, авианаводчики должны контролировать противника. Если он открывает огонь по самолетам, они должны своевременно подсказать, откуда идет воздействие, чтобы командир группы принял меры для отхода от ракет ПЗРК или обстрела.

Маэстро признался, что ориентироваться в зоне СВО непросто, кругом поля, поэтому приходится находить альтернативы, постоянно учиться.

Работа авиационных наводчиков позволяет проводить точное поражение личного состава и техники подразделений противника всеми видами авиационной техники, задействованной в зоне проведения СВО.

12 июня экипаж фронтового бомбардировщика Су-34 поразил боевую технику ВСУ на купянском направлении. Экипаж нанес ракетно-бомбовый удар в районе населенного пункта Петропавловка.

До этого, 6 июня, штурмовики Су-25 группировки войск «Центр» нанесли ракетные удары по трем группам 81-й аэромобильной бригады ВСУ, которые пытались контратаковать на краснолиманском направлении. Экипажи также ударили по шести опорным пунктам, командно-наблюдательному пункту и складу боеприпасов украинской армии.

17 мая Минобороны РФ показало вылет истребителя-бомбардировщика Су-34 в зоне СВО. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 круглосуточно несут боевое дежурство на аэродромах базирования.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.