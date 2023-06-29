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Новейшие фрегат и корвет пополнят боевой состав ВМФ России в ближайшее время

Глава ОСК Рахманов: ВМФ России скоро пополнят фрегат «Адмирал Головко» и корвет «Резкий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Российский военно-морской флот в ближайшее время пополнят фрегат «Адмирал Головко» и корвет «Резкий». Об этом сообщил генеральный директор «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов в День кораблестроителя 29 июня.

«В ближайшее время военно-морской флаг будет поднят на третьем по счету фрегате проекта 22350 «Адмирал Головко», построенном на «Северной верфи», и корвете «Резкий», построенном на «Амурском судостроительном заводе», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Корпорация в текущем году планирует передать флоту не менее 11 кораблей: пять подлодок, из которых три атомные и две дизельные, корабли дальней и ближней морских зон.

В этом году производственное объединение «Севмаш» сдаст флоту новые атомные подводные лодки проектов «Борей-А» («Император Александр III») и «Ясень-М» («Красноярск»). Также большой десантный корабль проекта 775 «Александр Шабалин» после ремонта передадут госзаказчику. При этом испытания трех построенных дизель-электрических подводных лодок завершает судостроительное предприятие «Адмиралтейские верфи».

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22 июня главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов сообщил, что атомную подводную лодку (АПЛ) «Белгород», носителя подводных ядерных беспилотников «Посейдон», примут на вооружение Военно-морского флота (ВМФ) России в текущем году.

Ранее, 21 июня, Алексей Рахманов рассказал, что атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Император Александр III» и АПЛ «Красноярск» будут сданы Военно-морскому флоту РФ до конца 2023 года.

19 марта Алексей Рахманов указал на регулярное проведение работы по сокращению сроков строительства новых атомных подлодок. Он уточнил, что сейчас атомные подлодки строятся в среднем семь лет. К 2028 году этот срок планируется сократить до шести лет. Рахманов сказал, что это касается строительства кораблей, которые заложат в 2027 году.

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