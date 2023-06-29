Новейшие фрегат и корвет пополнят боевой состав ВМФ России в ближайшее время

Российский военно-морской флот в ближайшее время пополнят фрегат «Адмирал Головко» и корвет «Резкий». Об этом сообщил генеральный директор «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов в День кораблестроителя 29 июня.

«В ближайшее время военно-морской флаг будет поднят на третьем по счету фрегате проекта 22350 «Адмирал Головко», построенном на «Северной верфи», и корвете «Резкий», построенном на «Амурском судостроительном заводе», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Корпорация в текущем году планирует передать флоту не менее 11 кораблей: пять подлодок, из которых три атомные и две дизельные, корабли дальней и ближней морских зон.

В этом году производственное объединение «Севмаш» сдаст флоту новые атомные подводные лодки проектов «Борей-А» («Император Александр III») и «Ясень-М» («Красноярск»). Также большой десантный корабль проекта 775 «Александр Шабалин» после ремонта передадут госзаказчику. При этом испытания трех построенных дизель-электрических подводных лодок завершает судостроительное предприятие «Адмиралтейские верфи».

22 июня главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов сообщил, что атомную подводную лодку (АПЛ) «Белгород», носителя подводных ядерных беспилотников «Посейдон», примут на вооружение Военно-морского флота (ВМФ) России в текущем году.

Ранее, 21 июня, Алексей Рахманов рассказал, что атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Император Александр III» и АПЛ «Красноярск» будут сданы Военно-морскому флоту РФ до конца 2023 года.

19 марта Алексей Рахманов указал на регулярное проведение работы по сокращению сроков строительства новых атомных подлодок. Он уточнил, что сейчас атомные подлодки строятся в среднем семь лет. К 2028 году этот срок планируется сократить до шести лет. Рахманов сказал, что это касается строительства кораблей, которые заложат в 2027 году.