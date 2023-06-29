Синоптики предупредили москвичей о дождях с грозами и градом 29 июня

Облачность, дожди, местами сильные, с грозой и градом в некоторых районах — такая погода ожидает жителей Московского региона в четверг, 29 июня. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +18…+20 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +14.



В Московской области днем ожидается от +17 до +22 градусов, ночью не выше +9 градусов.

Прогнозируется юго-восточный ветер со скоростью 5–10 м/c, при грозе порывы до 17 м/с.

Атмосферное давление — 738 мм ртутного столба.

28 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд порадовал жителей столичного региона прогнозом на предстоящие выходные. По его данным, погода ожидается благоприятная и теплая.

23 июня глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал дождливый июль в Москве. Он заявил, что несмотря на большее количество осадков, по температурным показателям июль в чем-то будет повторять характер погоды июня.