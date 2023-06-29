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Марокко отзывает посла из Швеции из-за сожжения Корана в Стокгольме

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Фото: Global Look Press/dpa/Anas Alkharboutli
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Марокко приняло решение отозвать своего посла из Швеции на неопределенный срок на фоне сожжения Корана в Стокгольме. Об этом 28 июня сообщили в МИД страны.

«Этот новый оскорбительный и безответственный акт игнорирует чувства более миллиарда мусульман в этот священный период великого паломничества в Мекку и благословенного праздника Курбан-байрам», — говорится в публикации.

Добавляется, что поверенный в делах Швеции в Марокко был вызван в МИД, где ему выразили осуждение произошедшего инцидента в Стокгольме и неприятие этого «недопустимого действия».

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Ранее в этот день стало известно, что полиция Швеции дала согласие на проведение акции с сожжением Корана у мечети в Стокгольме в первый день главного праздника мусульман.

В свою очередь, премьер-министр королевства Ульф Яльмар Кристерссон назвал разрешение протеста законным, но неуместным. Он не стал комментировать разрешение на сожжение Корана в контексте возможного вступления Швеции в НАТО.

До этого громким международным актом против Корана стало сожжение книги 21 января перед посольством Турции в Стокгольме. Это сделал глава датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан.

Позднее Палудан сжег три книги Корана в разных местах Копенгагена. Как объяснил сам политик, он проводит акции против блокировки Турцией вступления Швеции в НАТО.

В начале февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Стокгольму не удастся прийти к взаимопониманию с Анкарой, пока там считают допустимым публичное сожжение Корана, а правоохранительные органы не препятствуют подобным актам вандализма.

Турция блокировала процесс рассмотрения заявки Швеции на вступление в альянс, однако 29 июня 2022 года Анкара, Хельсинки и Стокгольм подписали меморандум в области безопасности, в котором, по заверению Столтенберга, учитываются все опасения Турции, связанные с борьбой с терроризмом.

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