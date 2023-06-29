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На саммите ЕС будут искать возможности использовать замороженные средства РФ

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Лидеры стран Евросоюза собираются 29–30 июня на очередной саммит. Брюссель снова попытается найти легальные лазейки для изъятия в пользу Киева прибылей, которые приносят в виде процентов замороженные в ЕС активы российского Центробанка.

Потеряли счет: ЕС не может найти большую часть замороженных российских резервов
Но даже если найдет, использовать их будет проблематично

Согласно официальному письму-приглашению главы Европейского совета Шарля Мишеля, участники саммита снова будут подтверждать приверженность «поддержке Украины до тех пор, пока это потребуется». И в этом контексте совместно искать способы извлечения выгоды из российских активов.

В общей сложности с 24 февраля прошлого года замороженными во всех западных странах остается около $340 млрд активов ЦБ РФ, что ежегодно приносит порядка $9,3 млрд в виде процентов (2%), это порядка $566,6 млн в месяц. По последним оценкам правительств, владеющих фондами, годовая процентная ставка может составить 4%.

«Это также вопрос денег налогоплательщиков Евросоюза. Чем больше мы вложим российских активов в восстановление Украины, тем меньше потребуется финансирования от ЕС» (а с февраля 2022 года страны объединения выделили Украине уже €72 млрд. — Ред.)», — пояснил мотивационную часть затеи исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

По данным издания Politico, внутри ЕС обсуждаются две опции. Первый вариант предполагает вложить замороженные российские деньги и получать с этого прибыль для нужд Украины. В качестве альтернативы выдвигается идея обложить налогом на непредвиденную прибыль нынешних держателей российских активов — это преимущественно центральные депозитарии ценных бумаг Euroclear и Clearstream.

Ранее Европейский центральный банк предупреждал Брюссель о юридических рисках, связанных с попытками как-либо использовать замороженные средства РФ. Особо отмечались риски подорвать доверие к международной роли евро.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Чужой карман греет: сможет ли ЕС отщипнуть что-то от средств ЦБ РФ

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