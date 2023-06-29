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В киноакадемию США пригласили российских документалистов и композитора

Российских режиссеров-номинантов на «Оскар» пригласили в киноакадемию США
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Американская киноакадемия пригласила российских режиссеров Максима и Евгению Арбугаевых стать членами организации. Об этом говорится в публикации академии 28 июня.

Арбугаевы получили приглашение от отделения документалистики за фильм «Выход». Кроме того, приглашение получила создательница музыки к «Варвару» Анну Друбич.

В текущем году организация всего пригласила 398 деятелей искусства. Добавляется, что отбор участников основан на профессиональной квалификации.

«Академия рада приветствовать этих профессионалов. Они представляют выдающиеся таланты со всего мира во всех сферах киноиндустрии и оказали жизненно необходимое влияние на искусство и любителей кино по всему миру», — передает заявление генерального директора киноакадемии Билла Крамера и ее президента Джанет Янга Variety.

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Фильм «Выход» Максима и Евгении Арбугаевых в 2022 году также попал на номинацию «Оскар». «Известия» раскрыли значение появления этой картины на «Оскаре», а также рассказали, чем известен Максим Арбугаев.

Максим Арбугаев сообщил, что для него сама номинация — это очень высокая точка.

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