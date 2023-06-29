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Рогов сообщил о серии взрывов в подконтрольном Киеву Запорожье

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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В ночь на 29 июня в подконтрольном Киеву Запорожье прозвучали взрывы. Об этом сообщил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

В своем Telegram-канале он написал, что с 00:58 на протяжении примерно 10 минут была слышна серия взрывов. Подробности произошедшего уточняются.

Представители российского Министерства обороны пока не комментировали случившееся.

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Ранее, 27 июня, украинские СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге и Сумах. В этот день в Киевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях Украины прозвучал сигнал воздушной тревоги.

До этого сообщалось о взрывах в Запорожье в ночь на 25 июня. В подконтрольной Украине части Запорожской области была объявлена воздушная тревога.

Военные ВС России начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, которая началась 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских вооруженных сил.

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