В РФ заявили о необходимости международного расследования взрывов на СП и СП-2

Позиция России о том, что оптимальным вариантом для выяснения подробностей взрывов на «Северных потоках» стала бы международная расследовательская группа, неизменна. Об этом заявил «Известиям» первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Наша позиция, что оптимальным вариантом была бы международная расследовательская группа, которая займется этим делом, не меняется. Мы просто послушали наших коллег, большинство из которых призывало нас дождаться итогов расследования трех государств (Германии, Дании и Швеции — Ред.). Пока мы этой позиции придерживаемся, а дальше посмотрим», — сказал он.

Ранее, 27 марта, Совет Безопасности ООН не поддержал резолюцию о международном расследовании диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северных поток – 2», которая произошла 26 сентября 2022-го.

За проект высказались РФ, КНР и Бразилия, остальные 12 воздержались. Как заявил постпред России при ООН Василий Небензя, голосование «раскрыло реальное отношение к вопросу».

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