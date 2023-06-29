В РФ заявили об отсутствии планов созывать заседание СБ ООН по «Северным потокам»

Говорить о планах созвать заседание Совета Безопасности ООН по диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» пока рано. Об этом рассказал «Известиям» первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, Москва не позволит «замести под ковер» тему подрывов трубопроводов, которое произошло 26 сентября 2022 года.

Как пояснил российский дипломат, это означает постоянные напоминания коллегам по Совбезу ООН, что национальные расследования, которые проводят Германия, Дания и Швеция, пока не дают результатов или же РФ просто о них не информируют.

«Говорить о том, что мы планируем заседание Совбеза по этой теме пока рано, хотя я этого не исключаю, надо еще раз посмотреть и проанализировать ситуацию», — добавил Полянский.

Ранее, 27 июня, прошла закрытая консультация СБ ООН касательно подрыва газопроводов. Там Россия довела до своих коллег позицию о неприемлемости сложившейся ситуации вокруг расследований, поскольку об их ходе и результатах до сих пор ничего не известно.

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Поточное время: РФ настаивает на международном расследовании подрывов СП