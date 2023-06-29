Парламентарии проведут первое заседание по расследованию преступлений Киева 30 июня

Российские законодатели 30 июня проведут на площадке Госдумы первое заседание парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей. Об этом «Известиям» сообщили парламентарии, входящие в комиссию.

«На территории ЛНР и ДНР работают специальные комиссии, которые фиксируют доказательства преступлений военно-политического руководства Украины против мирного населения. Мы встречались с членами этих комиссий. Нам уже передана часть материалов, доказывающих совершение ВСУ, в целом киевским режимом, умышленных преступлений против личности», — сказала «Известиям» Анна Кузнецова.

Среди трагических примеров она назвала одну из школ Лисичанска в ЛНР, где были заготовлены средства для истязания. Кроме того, в эти годы пропадали целые сиротские учреждения Украины, добавила она. По данным Следственного комитета РФ, с 2014 года в Донбассе в результате агрессии киевского режима погибли 138 детей‌, ранены 444 ребенка.

Депутат Госдумы Олег Леонов, который тоже входит в парламентскую комиссию, сказал «Известиям», что во время первого заседания 30 июня будут определены направления работы и подгруппы комиссии, а также рассмотрены первые факты преступлений.

«Полагаю, что на первой встрече необходимо обсудить вопросы общего, установочного характера. Важно понять конкретные механизмы и направления сбора свидетельств о преступлениях киевского режима. Собрать воедино всю уже имеющуюся у нас информацию. Возможно, стоит рассмотреть вопрос создания единой публичной платформы с фиксацией и обнародованием совершенных преступлений. Убеждена, что эта информация должна быть открытой. Одна из наших ключевых задач — предать огласке зверства неонацистов», — отметила в беседе с «Известиями» сенатор от ДНР Наталья Никонорова.

Политик добавила, что ДНР находится под регулярными обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ): под их прицелом — гражданские объекты и инфраструктура, а также школы, детсады и жилые дома.

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Детский том: в парламенте начинают документировать преступления Киева