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Парламентарии проведут первое заседание по расследованию преступлений Киева 30 июня

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Фото: соцсети
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Российские законодатели 30 июня проведут на площадке Госдумы первое заседание парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей. Об этом «Известиям» сообщили парламентарии, входящие в комиссию.

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«На территории ЛНР и ДНР работают специальные комиссии, которые фиксируют доказательства преступлений военно-политического руководства Украины против мирного населения. Мы встречались с членами этих комиссий. Нам уже передана часть материалов, доказывающих совершение ВСУ, в целом киевским режимом, умышленных преступлений против личности», — сказала «Известиям» Анна Кузнецова.

Среди трагических примеров она назвала одну из школ Лисичанска в ЛНР, где были заготовлены средства для истязания. Кроме того, в эти годы пропадали целые сиротские учреждения Украины, добавила она. По данным Следственного комитета РФ, с 2014 года в Донбассе в результате агрессии киевского режима погибли 138 детей‌, ранены 444 ребенка.

Депутат Госдумы Олег Леонов, который тоже входит в парламентскую комиссию, сказал «Известиям», что во время первого заседания 30 июня будут определены направления работы и подгруппы комиссии, а также рассмотрены первые факты преступлений.

«Полагаю, что на первой встрече необходимо обсудить вопросы общего, установочного характера. Важно понять конкретные механизмы и направления сбора свидетельств о преступлениях киевского режима. Собрать воедино всю уже имеющуюся у нас информацию. Возможно, стоит рассмотреть вопрос создания единой публичной платформы с фиксацией и обнародованием совершенных преступлений. Убеждена, что эта информация должна быть открытой. Одна из наших ключевых задач — предать огласке зверства неонацистов», — отметила в беседе с «Известиями» сенатор от ДНР Наталья Никонорова.

Политик добавила, что ДНР находится под регулярными обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ): под их прицелом — гражданские объекты и инфраструктура, а также школы, детсады и жилые дома.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Детский том: в парламенте начинают документировать преступления Киева

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