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Белый дом объяснил отметины на лице Байдена лечением апноэ

Белый дом: Байден использует аппарат для искусственной вентиляции легких во время сна
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Фото: Global Look Press/CNP/Rod Lamkey
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По данным Белого дома, американский президент Джо Байден начал использовать аппарат непрерывного повышения давления в дыхательных путях, или CPAP, для лечения хронического апноэ во сне. Этим объясняются своеобразные следы на его лице, сообщило 28 июня Bloomberg.

Когда Байден покидал Белый дом в среду, чтобы выступить с речью в Чикаго, на его лице были видны следы от аппарата CPAP. Аналогичные признаки можно было увидеть на его лице и в понедельник во время мероприятия в Белом доме.

«С 2008 года президент раскрывал свою историю с апноэ во сне в подробных медицинских отчетах. Прошлой ночью он пользовался аппаратом CPAP, что является обычным делом для людей с такой историей», — приводит агентство заявление представителя Белого дома Эндрю Бейтса.

Использование аппарата является недавно применяемой терапией, но это не связано с новым состоянием Байдена или ухудшением среды, сообщил один из источников агентства.

По данным Национального института здравоохранения, CPAP-терапия помогает улучшить качество сна и уменьшить храп, сохраняя дыхательные пути открытыми во время сна. Апноэ во сне — распространенное состояние, при котором дыхательные пути закупориваются в течение ночи, что может привести к уменьшению притока воздуха. Специальный аппарат, который может иметь несколько ремешков, обычно надевается во время сна на зону дыхательных путей.

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В этот же день президент США удивлял аудиторию не только внешним видом, но и очередной путаницей. Байден оговорился, комментируя события на Украине. Он сделал ряд странных заявлений, однако внимание журналистов привлекла оговорка об Украине, которую американский президент перепутал с Ираком.

22 июня американский лидер перепутал должность премьер-министра Индии Нарендры Моди на официальной встрече с ним в Белом доме. На той же встрече Байден перепутал американский гимн с индийским. Глава государства положил руку на сердце после того, как заиграл гимн Индии, и простоял в таком положении 15 секунд. После этого, вероятно, он осознал ошибку и медленно опустил руку.

80-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье. Политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.

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