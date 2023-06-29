Реклама
Прямой эфир
Мир
Белый дом объяснил отметины на лице Байдена лечением апноэ
Мир
Историк назвал задержание сына Вучича в Косово примером эскалации конфликта
Мир
Силы безопасности Саудовской Аравии ликвидировали мужчину с оружием у консульства США
Мир
Шольц назвал события 24 июня в РФ неожиданностью для разведки ФРГ
Происшествия
Четырехлетний мальчик пропал в Еврейской автономной области
Общество
Путин вышел на встречу с жителями Дербента
Мир
Полиция Косово остановила сына президента Сербии за футболку «Не сдаваться»
Мир
В Госдепе назвали сожжение религиозных текстов неуважительным
Общество
Штраф за плевки в общественных местах ввели в Ярославской области
Туризм
Безвизовые турпоездки между Россией и Ираном могут начаться с июля
Общество
Пожар на складе с резиной в Ростовской области локализован на площади 400 кв. м
Мир
Лавров провел встречу с послами входящих в G20 стран «мирового большинства»
Туризм
Путин заявил о хороших темпах развития туризма в России
Сюжет:

Отделение старшего сержанта Гюлахмедова обезвредило диверсантов на пути колонны бронетехники

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отделение старшего сержанта Османа Гюлахмедова в составе колонны бронетехники российских войск двигалось в направлении линии боевого соприкосновения, когда на пути были обнаружены готовившие засаду вражеские диверсанты. О новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации в четверг, 29 июня, рассказали в Минобороны РФ.

Старший сержант Гюлахмедов сориентировался в ситуации и отдал приказ отделению спешиться. Умело используя местность, он вместе с вверенным ему отделением, личным оружием и ручными гранатометами подавили две пулеметные точки противника, уничтожив до десяти националистов.

Так украинские диверсанты, лишенные пулеметной поддержки, понесли значительный урон и бежали с поля боя, что позволило российской колонне пройти заданный участок маршрута оперативно и без потерь.

В свою очередь, рядовой Сергей Лысиков, пулеметчик, в составе маневренной тактической группы ВС РФ, освобождавшей один из населенных пунктов, ликвидировал дозорную группу националистов, после чего, используя преимущества рельефа, занял выгодную огневую позицию.

В ходе наступления рядовой Лысиков обеспечил прикрытие своей роты, подавляя пулеметным огнем огневые точки противника. Он уничтожил три пулеметных расчета на пути следования штурмовых отрядов российских войск. Это помогло роте военнослужащих прорвать линию обороны боевиков, закрепиться в поселке и выбить врага из населенного пункта.

Тем временем экипаж танка младшего сержанта Леонида Галицы оборонял один из населенных пунктов, когда противник значительно превосходящими силами при поддержке БТР и БМП перешел в наступление. Он намеревался прорвать оборонительный рубеж, занимаемый российскими военнослужащими, и вклиниться в оборону.

Используя местность, младший сержант Галица принял бой, в ходе которого, вместе с другими танковыми экипажами, на данном направлении было уничтожено около 15 боевых бронированных машин врага, в том числе иностранного производства, а также большое количество живой силы.

В результате вражеские войска с серьезными потерями отступили. За боевые заслуги младший сержант Леонид Галица награжден орденом «Мужества».

Земельная доля: ВФУ начинают строить полевые укрепления
Это свидетельство того, что контрнаступление выдыхается и противник готовится к обороне, полагают эксперты

Днем ранее, 28 июня, в Минобороны рассказали, как экипаж танка, в составе которого действовал рядовой Евгений Акулов, вел огневую поддержку российских военнослужащих в ходе штурма опорного пункта украинских националистов. Тогда противник бросил в бой резервные силы — танки и пехотные подразделения.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023