Отделение старшего сержанта Гюлахмедова обезвредило диверсантов на пути колонны бронетехники

Отделение старшего сержанта Османа Гюлахмедова в составе колонны бронетехники российских войск двигалось в направлении линии боевого соприкосновения, когда на пути были обнаружены готовившие засаду вражеские диверсанты. О новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации в четверг, 29 июня, рассказали в Минобороны РФ.

Старший сержант Гюлахмедов сориентировался в ситуации и отдал приказ отделению спешиться. Умело используя местность, он вместе с вверенным ему отделением, личным оружием и ручными гранатометами подавили две пулеметные точки противника, уничтожив до десяти националистов.

Так украинские диверсанты, лишенные пулеметной поддержки, понесли значительный урон и бежали с поля боя, что позволило российской колонне пройти заданный участок маршрута оперативно и без потерь.

В свою очередь, рядовой Сергей Лысиков, пулеметчик, в составе маневренной тактической группы ВС РФ, освобождавшей один из населенных пунктов, ликвидировал дозорную группу националистов, после чего, используя преимущества рельефа, занял выгодную огневую позицию.

В ходе наступления рядовой Лысиков обеспечил прикрытие своей роты, подавляя пулеметным огнем огневые точки противника. Он уничтожил три пулеметных расчета на пути следования штурмовых отрядов российских войск. Это помогло роте военнослужащих прорвать линию обороны боевиков, закрепиться в поселке и выбить врага из населенного пункта.

Тем временем экипаж танка младшего сержанта Леонида Галицы оборонял один из населенных пунктов, когда противник значительно превосходящими силами при поддержке БТР и БМП перешел в наступление. Он намеревался прорвать оборонительный рубеж, занимаемый российскими военнослужащими, и вклиниться в оборону.

Используя местность, младший сержант Галица принял бой, в ходе которого, вместе с другими танковыми экипажами, на данном направлении было уничтожено около 15 боевых бронированных машин врага, в том числе иностранного производства, а также большое количество живой силы.

В результате вражеские войска с серьезными потерями отступили. За боевые заслуги младший сержант Леонид Галица награжден орденом «Мужества».

Днем ранее, 28 июня, в Минобороны рассказали, как экипаж танка, в составе которого действовал рядовой Евгений Акулов, вел огневую поддержку российских военнослужащих в ходе штурма опорного пункта украинских националистов. Тогда противник бросил в бой резервные силы — танки и пехотные подразделения.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.