Четырехлетний мальчик пропал в Еврейской автономной области

В селе Песчаное Еврейской автономной области 28 июня пропал четырехлетний Артем. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лига Спас».

Как рассказала «Известиям» координатор отряда Ольга Щукина, мальчик гулял возле своего дома вечером, после чего исчез.

«Всю ночь прочесывали населенные пункты и природную среду вокруг поселка. До сих пор работаем», — добавила она.

Ранее, 27 июня, 10-летний мальчик пропал в тайге в Амурской области. На следующий день мальчика нашли живым. Он рассказал, как его спасла собака.