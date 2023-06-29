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В Техасе 11 человек погибли из-за жары

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Фото: Getty Images/fizkes
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В американском штате Техас 11 человек погибли из-за аномальной жары. Об этом сообщил телеканал CNN 28 июня со ссылкой на судмедэксперта округа Уэбб Корина Стерна.

Он рассказал, что только за последние восемь дней из-за жары в округе погибли девять жителей в возрасте от 60 до 80 лет. Медики отметили, что летальный исход можно было бы избежать, если бы жители были более внимательными к своему здоровью и состоянию соседей.

По данным телеканала, 90 млн американцев получили предупреждения об опасности из-за высоких температур и влажности, при этом уровень потребления электроэнергии в Техасе во вторник, 27 июня, достиг рекордных значений за всё время наблюдений.

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Ранее, 27 июня, в Испании от теплового удара умерли два человека. Один из них был фермером и скончался прямо во время работы в поле.

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