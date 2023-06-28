Шольц назвал события 24 июня в РФ неожиданностью для разведки ФРГ

Канцлер Германии Олаф Шольц признал, что Федеральная разведывательная служба Германии была застигнута врасплох событиями мятежа в России 24 июня, сказал он в интервью телеканалу ARD в среду, 28 июня.

«Конечно, не знали об этом заранее», — отметил канцлер ФРГ.

Шольц объявил, что намерен обсудить информацию о произошедшем с союзниками. Говоря о том, что американские спецслужбы якобы знали об этом раньше, он подчеркнул, что «нам всем придется обсудить это вместе».

Согласно сообщению The Washington Post, в середине июня спецслужбы США якобы получили информацию о том, что руководство ЧВК «Вагнер» планирует вооруженную акцию. Об этом, в частности, были проинформированы Белый дом, Пентагон и Госдепартамент, сообщала газета со ссылкой на неназванные источники. Однако точный характер планов и сроки их реализации были неясны.

24 июня Владимир Путин на фоне попытки мятежа со стороны руководства ЧВК «Вагнер» обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой провел переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России». Был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК.

Позже, 26 июня, российский лидер в ходе обращения к россиянам поблагодарил всех тех, кто встал на пути у мятежников, а также выразил признательность Лукашенко, добавив при этом, что именно патриотический настрой россиян, консолидация всего российского общества сыграли в тревожные дни решающую роль.