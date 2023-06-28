В Госдепе назвали сожжение религиозных текстов неуважительным

Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель в среду, 28 июня, комментируя сожжение Корана в Швеции, заявил, что Вашингтон считает подобные действия неуважительными, однако это не влияет на позицию Соединенных Штатов по вступлению страны в НАТО.

«Сожжение и очернение религиозных текстов может быть глубоко неуважительным и вредным», — сказал он на брифинге.

По словам Пателя, действия, которые могут являться законными, «не обязательно должны быть уместными». Также он указал на то, что Швеция, по мнению США, разделяет ценности НАТО. Вашингтон продолжает считать, что Стокгольму нужно как можно скорее стать членом альянса, добавил он.

Ранее в этот день стало известно, что полиция Швеции дала согласие на проведение акции с сожжением Корана у мечети в Стокгольме в первый день главного праздника мусульман.

В свою очередь, премьер-министр королевства Ульф Яльмар Кристерссон назвал разрешение протеста законным, но неуместным. Он не стал комментировать разрешение на сожжение Корана в контексте возможного вступления Швеции в НАТО.

До этого громким международным актом против Корана стало сожжение книги 21 января перед посольством Турции в Стокгольме. Это сделал глава датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан.

Позднее Палудан сжег три книги Корана в разных местах Копенгагена. Как объяснил сам политик, он проводит акции против блокировки Турцией вступления Швеции в НАТО.

В начале февраля Эрдоган заявил, что Стокгольму не удастся прийти к взаимопониманию с Анкарой, пока там считают допустимым публичное сожжение Корана, а правоохранительные органы не препятствуют подобным актам вандализма.

Турция блокировала процесс рассмотрения заявки Швеции на вступление в альянс, однако 29 июня 2022 года Анкара, Хельсинки и Стокгольм подписали меморандум в области безопасности, в котором, по заверению Столтенберга, учитываются все опасения Турции, связанные с борьбой с терроризмом.

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Финляндия стала членом альянса весной 2023 года.