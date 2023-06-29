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В честь Дня молодежи в столичных парках проведут тренировки, мастер-классы и лекции

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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На этой неделе в столичных парках проведут порядка 50 спортивных и творческих мероприятий в честь Дня молодежи. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, столичные парки «подготовили насыщенную программу, в которой есть концерты и творческие мастер-классы, спортивные соревнования и тренировки».

30 июня на Центральной площади в парке «Дубки» проведут занятия по современным танцам, капоэйре и йоге. В парке Дружбы 1 июля можно будет поиграть на ударных и клавишных инструментах или на электро- и бас-гитаре, а еще собрать вместе с друзьями группу и записать свой хит.

В парке «Северное Тушино» 1 июля запланирована спортивная тренировка, а 2 июля — открытый урок по сальсе и бачате.

Также в первые выходные июля в парке «Ходынское поле» пройдет фестиваль «День молодежи. Конструктор будущего». В тематических пространствах организуют лекции, карьерные консультации, встречи с героями России, творческие мастер-классы и спортивные состязания.

2 июля в парке поселка Шишкин Лес откроется фестиваль «ТиНАО. Притяжение», в программе которого викторины, выступления артистов и флешмоб в духе индийского праздника красок Холи.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с культурой и досугом, здравоохранением и образованием, спортом и благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.

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