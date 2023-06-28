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Пожар на складе с резиной в Ростовской области локализован на площади 400 кв. м

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Фото: МЧС РФ
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Пожар в складском помещении на хуторе Ленина Аксайского района Ростовской области локализовали на площади 400 кв. м, сообщили 28 июня в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

Локализация была объявлена в 21:00.

Сообщалось, что возгоранию установлен уровень 1-БИС. В тушении огня задействовано 53 человека и 19 единиц техники.

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Ранее, 26 июня, сообщалось о пожаре в здании музея зоопарка Ростова-на-Дону. В результате возгорания обрушилась кровля. Площадь пожара достигала 300 кв. м. Ему был присвоен 2-й ранг сложности. Все животные были эвакуированы сотрудниками зоопарка и личным составом пожарной охраны.

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