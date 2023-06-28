Собянин рассказал о благоустройстве московских дворов

В 2022 году в Москве благоустроили 2593 двора, а до конца этого года планируется привести в порядок еще 1,6 тыс. дворов, обновив в каждом игровую зону. Об этом в среду, 28 июня, в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр отметил, что детские площадки в городе преобразились за последнее десятилетие. Были обустроены яркие игровые комплексы для всестороннего развития ребенка. По словам мэра, новые площадки появляются в столичных районах по мере их благоустройства.

«Кроме классических качелей и песочниц мы оборудуем веревочные парки, скалодромы, тарзанки, головоломки, для детей постарше — скейт-парки, памп-треки и многое другое», — цитирует Собянина агентство городских новостей «Москва».

По словам Собянина, также планируется обустроить новые детские площадки во время благоустройства дворов детских садов и школ. Мэр указал на то, что за два года были обновлены 600 территорий, пишет сайт aif.ru.

Помимо этого, в скверах, а также на знаковых объектах специалисты оборудуют оригинальные игровые комплексы. В частности, тематическую площадку «Волга-Волга» оборудовали на Северном речном вокзале, отмечает НСН. Она представляет собой многопалубный корабль с тоннелями, спусками и лестницами, а также штурвалом и переговорным устройством.

Кроме того, в лесопарке «Кусково» оборудовали сразу девять игровых площадок в сказочной и лесной тематике, сообщает телеканал «360». На «Ходынском поле» обустроена детская площадка «Авиатор» с прототипом самолета Ил-18. В парке «Яуза» для детей организовали панда-парк, песочные фабрики, батуты, горки, перголы с подвесными качелями.

По словам Собянина, современные игровые площадки — важнейший элемент создания комфортной городской среды, пишет RT.

23 июня Сергей Собянин рассказал, что столичные власти проводят комплексное благоустройство пустующих территорий, в результате чего на их месте появляются новые парки и скверы, а также общественные пространства.

В частности, в столичном районе Академический появился одноименный парк на месте гаражей и хозпостроек. Там организовали спортивно-игровой кластер с баскетбольным и футбольным полями, а также детские площадки и места отдыха.