Лавров провел встречу с послами входящих в G20 стран «мирового большинства»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с послами стран «мирового большинства», входящих в состав «группы двадцати» (G20), и обсудил с ними подготовку саммита «двадцатки» в Нью-Дели. Об этом в среду, 28 июня, сообщил МИД РФ на своем сайте.

На встрече присутствовали послы Аргентины, Бразилии, Индии, Индонезии, КНР, Мексики, Саудовской Аравии, Турции и ЮАР. В ходе беседы особое внимание уделялось задачам подготовки и проведения саммита «двадцатки» в Нью-Дели, который состоится 9–10 сентября, уточнило министерство.

Стороны подчеркнули необходимость не политизировать дискуссии на полях G20, а также сфокусировать внимание «группы двадцати» на социально-экономических проблемах «глобального Юга», говорится в сообщении.

Лавров поделился с послами своей позицией по вопросам втягивания Западом развивающихся стран в «авантюрные замыслы мирного урегулирования» и процессы наращивания поставок вооружений Украине и изоляции России, сообщило ведомство.

Ранее, 24 мая, глава МИД Бразилии Мауро Виейра заявил, что международный формат G7 теряет свое былое влияние, уступая G20 и БРИКС. Министр отметил, что все члены БРИКС являются членами G20, которая важнее «группы семи».

29 апреля Лавров заявлял, что всё больше стран «глобального Юга» стремится наладить связи с ШОС и БРИКС и стать их полноправными членами. По его словам, обновляется инфраструктура международных отношений.

Ранее в тот день Лавров заявил, что доля государств G7 в мировой экономике за последние 30 лет существенно сократилась, а вес стран с развивающимися рынками неуклонно растет. Между тем попытки утвердить однополярную модель мироустройства с центром принятия решений в США провалились.

Также министр иностранных дел РФ указал на тот факт, что в настоящее время движение к глобальной многополярности стало геополитической реальностью. Так, новые мировые центры в Евразии, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке добиваются «впечатляющих успехов в различных областях».