Пожар произошел на складе с резиной в Ростовской области
Пожар площадью 500 кв. м произошел в складском помещении в Ростовской области. Об этом в среду, 28 июня, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Возгоранию установлен уровень 1-БИС. К тушению привлечены 53 человек, 19 единиц техники, от МЧС 31 человек и девять единиц техники.
Ранее, 26 июня, сообщалось о пожаре на складе на рынке «Классик» в Ростовской области. В тушении огня были задействованы два пожарных поезда, а также 61 сотрудник МЧС и 21 единица техники. В 11:00 пожар полностью ликвидировали. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.