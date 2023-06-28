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Макрон пожелал видеть Швецию в качестве полноправного члена НАТО

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Фото: Global Look Press/Panoramic
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что желает видеть Швецию на саммите НАТО в Вильнюсе в качестве полноценного члена альянса. Он сообщил об этом в среду, 28 июня, на переговорах с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Париже.

«Вступление Финляндии в НАТО несколько недель назад было сильным жестом, и теперь мы сделаем всё возможное, чтобы Швеция могла присутствовать в Вильнюсе в качестве полноправного союзника», — подчеркнул Макрон.

«Мы работаем над завершением процесса присоединения Швеции», — заявил, в свою очередь, Столтенберг.

Накануне генсек альянса вызвал турецких чиновников в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе для выяснения отношений. Турция блокирует вступление Стокгольма в блок из 31 страны, и время для утверждения ее заявки истекает до того, как лидеры НАТО соберутся в Литве через две недели на ежегодный саммит, уточняет Mirror.

«29 государств завершили свои национальные процедуры много месяцев назад <…> Теперь я приглашаю тех двоих, которые еще не сделали этого, принять необходимые решения и выполнить свои обязанности в то время, когда на карту поставлены единство и безопасность континента», — сказал французский лидер, указывая на Турцию и Венгрию, которые еще не ратифицировали заявку Швеции.

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Ранее, 27 июня, Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Гааге заявил, что Швеция обсудит с Финляндией и Турцией членство в НАТО в Брюсселе на следующей неделе. А 21 июня Турции назвали условия для одобрения вступления Швеции в НАТО. От Стокгольма ожидают выполнения обязательств по борьбе с терроризмом, которые предусмотрены Мадридским меморандумом, подписанным в июне прошлого года на полях саммита НАТО. В этот же день министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем заявил, что парламент Турции должен приступить к ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО, поскольку Стокгольм в настоящее время выполнил свои обязательства по соглашению с Анкарой.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 14 июня отметил, что ждет от Швеции того, что она применит на практике антитеррористические законы, от этого зависит одобрение Анкарой заявки Стокгольма в альянс. Накануне политический аналитик Александр Асафов заявил, что вступление Швеции в НАТО может быть вопросом политического торга.

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