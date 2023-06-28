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Патрушев провел телефонный разговор с коллегой из Индии

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев провел 28 июня телефонный разговор с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом.

«Подробно обсуждены текущие вопросы российско-индийского взаимодействия в сфере безопасности и перспективы их углубления в рамках двусторонних и многосторонних форматов», — сообщила пресс-служба российского ведомства.

В Совбезе РФ отметили, что Патрушев также проинформировал Довала о недавних событиях в России, коллеги договорились продолжить доверительный диалог, пишет «Газета.Ru».

Продажи за три моря: Россия стала вторым крупнейшим поставщиком товаров в Индию
Объем товарного экспорта в I квартале составил $15,5 млрд

21 июня стало известно, что Россия поднялась на четвертое место среди крупнейших торговых партнеров Индии. В январе–апреле 2023 года республика в 4,2 раза увеличила закупки российских товаров, составившие по объему до $20,5 млрд

Ранее, 15 июня, министр стали Индии Фагган Сингх Куласте на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что индийская сторона пригласила заинтересованные российские компании инвестировать в угольный сектор страны.

Накануне, 14 июня, представитель компании Omzen Global LLP Рамник Кохли также в рамках ПМЭФ рассказал «Известиям» о том, какие перспективы открылись для бизнеса Индии после ухода с российского рынка западных компаний. По его словам, в первую очередь это касается электроники, бытовой техники, ноутбуков и IT-продукции.

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