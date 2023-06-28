Патрушев провел телефонный разговор с коллегой из Индии
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев провел 28 июня телефонный разговор с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом.
«Подробно обсуждены текущие вопросы российско-индийского взаимодействия в сфере безопасности и перспективы их углубления в рамках двусторонних и многосторонних форматов», — сообщила пресс-служба российского ведомства.
В Совбезе РФ отметили, что Патрушев также проинформировал Довала о недавних событиях в России, коллеги договорились продолжить доверительный диалог, пишет «Газета.Ru».
21 июня стало известно, что Россия поднялась на четвертое место среди крупнейших торговых партнеров Индии. В январе–апреле 2023 года республика в 4,2 раза увеличила закупки российских товаров, составившие по объему до $20,5 млрд
Ранее, 15 июня, министр стали Индии Фагган Сингх Куласте на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что индийская сторона пригласила заинтересованные российские компании инвестировать в угольный сектор страны.
Накануне, 14 июня, представитель компании Omzen Global LLP Рамник Кохли также в рамках ПМЭФ рассказал «Известиям» о том, какие перспективы открылись для бизнеса Индии после ухода с российского рынка западных компаний. По его словам, в первую очередь это касается электроники, бытовой техники, ноутбуков и IT-продукции.