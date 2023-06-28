Дания отложила постройку «энергетического» острова в Северном море за $34 млрд

Дания отложила создание «энергетического острова» в Северном море из-за того, что финансирование проекта «проблемно», сообщает 28 июня агентство Bloomberg.

В плане, утвержденном в 2021 году, отмечалось, что его возведение обойдется в $34 млрд. В министерстве климата и энергетики Дании указали, что на строительство острова уже потрачено $7 млрд, но в нынешнем виде он далек от того, чтобы приносить деньги. Кроме того, постройку объекта по текущему проекту назвали рискованной.

Также в министерстве сообщили, что собираются найти возможность сократить расходы и определиться с тем, как именно достраивать остров в этом году.

Площадь «энергетического острова» должна была составить 120 тыс. кв.м. На нем планировали установить 200 ветряков, чтобы подавать свет в дома Дании, Германии, Бельгии и Люксембурга.

Ранее, 15 июня, Bloomberg сообщило, что правительство Нидерландов намерено навсегда закрыть крупнейшее в Европе газовое месторождение Гронинген на северо-востоке страны. По сообщению осведомленных источников агентства, его закроют 1 октября.