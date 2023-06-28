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Диетолог назвала полезную при сахарном диабете ягоду

Эндокринолог Елисеева: малина богата витаминами группы А, В, С, кремнием, магнием
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Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey
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Диетолог, эндокринолог сети клиник «Семейная» Виктория Елисеева сообщила «Газете.Ru» в среду, 28 июня, о пользе малины.

Эта ягода богата витаминами группы А, В, С, а также кремнием, молибденом, магнием, флавоноидами и другими полезными веществами, отметила врач. Специалист добавила, что употребление малины укрепляет иммунитет, сердце и сосуды, насыщает кожу коллагеном. Кроме того, у ягоды невысокая калорийность и низкий гликемический индекс, подчеркнула Елисеева.

«Калорийность малины всего 46 ккал на 100 г, содержание углеводов — не более чем 3 г, а гликемический индекс, в зависимости от сорта, составляет 25–40. Следовательно, ее можно включить в свой рацион даже людям, страдающим диабетом», — сказала собеседница издания.

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31 мая кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух заявила, что при сахарном диабете совсем необязательно отказываться от сладкого. Она пояснила, что стоит ограничить его употребление, как и сахара в целом. По словам доктора, диеты в этом случае бесполезны.

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