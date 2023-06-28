Путин напомнил об уголовном наказании за неуважение к Корану в России
Президент РФ Владимир Путин в среду, 28 июня, заявил, что в России неуважение к Корану является преступлением в отличие от некоторых других стран.
«Это святыня для мусульман и для всех других является святыней. Мы знаем, что в других странах поступают иначе — не уважают религиозные чувства людей и еще говорят, что это не преступление», — сказал он во время посещения мечети Джума в дагестанском Дербенте.
Глава государства указал, что в России это преступление как по Конституции, так и ст. 282 Уголовного кодекса РФ.
Путин заверил, что Москва всегда будет придерживаться этих законодательных правил.
Президент также добавил, что отношения между мусульманами и православными в РФ скрепляют единство российского народа.
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